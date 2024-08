Un ricco programma per la settima giornata di Sentieri e Pensieri

Quella di sabato 24 agosto è una giornata ricca di appuntamenti per Sentieri e Pensieri, il festival culturale che porta a Santa Maria Maggiore grandi nomi della letteratura e non solo.

La settima giornata di festival ha inizio alle 10.30 con un incontro con Cristina Cotorobai, autrice del libro “Superblu”, edito da ElectaKids. Cotorobai è un’eco-influencer che incoraggia i suoi follower a vivere sulla Terra con responsabilità e rispetto per la natura. Ex modella, ora si dedica ad una scrittura consapevole. È sua figlia Blu ad averla ispirata in questa impresa: appena nata le ha ricordato quanto sia importante occuparsi del futuro scegliendo bene oggi. Con “Superblu” (ElectaKids) l’autrice indica ai più piccoli la strada per salvare il mondo, con le azioni di tutti i giorni. A dialogare con l’autrice sarà lo scrittore e insegnante Roberto Morgese.

Si prosegue poi alle 16.30 con Vera Gheno, che presenta “I grammamanti”, edito da Einaudi. La sociolinguista e traduttrice dall’ungherese, che ha collaborato per vent’anni con l’Accademia della Crusca, racconta chi sono i grammamanti, ovvero coloro che amano la lingua in modo non violento la studia e così comprende di doverla lasciare libera di mutare a seconda delle evoluzioni della società, cioè degli usi che le persone ne fanno ogni giorno parlando. L’incontro è moderato da Jolanda Di Virgilio, redattrice de Il Libraio.

Alle 18.00 Massimo Polidoro presenta “La meraviglia del tutto”, edito da Mondadori e scritto con Piero Angela. Si tratta dell’ultima opera del grande divulgatore scientifico, nata da una conversazione con lo stesso Polidoro, a lungo suo collaboratore. Una conversazione sui massimi sistemi: l’universo, la natura, l’uomo. L’incontro è moderato dal giornalista scientifico e scrittore Piero Bianucci.

Il programma della giornata si chiude alle 21.00 con un incontro con Vincenzo Venuto, autore – insieme a Telmo Pievani – del podcast “Il gorilla ce l’ha piccolo”. Nella quarta stagione, i due autori raccontano al pubblico 13.000 anni di storia dell’umanità, spiegando come sia avvenuta la domesticazione di piante e animali e perché questa sia stata la tappa fondamentale nella storia dell’evoluzione umana e del nostro pianeta. Il podcast è già stato vincitore del Premio Podcast Santa Maria Maggiore.