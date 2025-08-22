 / Calcio

Calcio | 22 agosto 2025, 15:02

Al Curotti il terzo Memorial Massimo Brizio

Il quadrangolare si gioca sabato 23 con partite da 45 minuti

Al Curotti il terzo Memorial Massimo Brizio

In programma  a Domodossola il Memorial Massimo Brizio, giunto alla sua terza edizione. L’appuntamento è per sabato 23 agosto allo Stadio Curotti, con gare da 45 minuti ciascuna.

La giornata inizierà alle 16:00 con la sfida tra Feriolo Calcio e Virtus Villadossola, seguita alle 17:00 dal match tra Juventus Domo e Agrano Sportiva

A chiudere il torneo saranno le finali: alle 18:00 la partita per il 3° e 4° posto, mentre alle 19:00 scenderanno in campo le squadre che si contenderanno il 1° e 2° posto.

a.f.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore