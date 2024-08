Proseguono i lavori per la realizzazione della pista ciclabile a Crevoladossola

Tra i progetti più significativi che l’amministrazione comunale di Crevoladossola sta portando avanti c’è senza dubbio la realizzazione di una pista ciclabile che collega diverse aree del comune e che, una volta completata, lo congiunga direttamente a Domodossola.

“La ciclovia è realizzata grazie a fondi comunali e un contributo Pnrr”, spiega Andrea Cogliandro, vicesindaco e assessore ai lavori pubblici di Crevoladossola. “In queto primo lotto, già completato, la pista parte da via Combattenti, nell’area parrocchiale e comunale, e arriva fino a via Mazzini – prosegue Cogliandro -. Una volta completata, l’arrivo sarà al centro commerciale Ossola Outdoor Center, per poi continuare fino alla zona del Penny e innestarsi su Domodossola”.

Per completare questo progetto, il comune ha preso parte al bando Emblematici Maggiori della Fondazione Cariplo, che ha dato esito positivo. Questo risultato permetterà di ottenere il finanziamento per completare l’opera, unendo fondi comunali e risorse esterne.

“Per noi è sicuramente un obiettivo importante – conclude il vicesindaco - perché ha permesso di collegare diverse aree del paese attraverso una mobilità lenta, sicura per i bambini e per tutti i cittadini. È nostra intenzione continuare così per poter collegare l’area scolastica, parrocchiale e sportiva a tutte le altre zone del paese attraverso un percorso in sicurezza per biciclette e pedoni”.