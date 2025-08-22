Ambulanza distrutta dall'incendio: il corpo volontari Valle Divedro al lavoro per trovare un nuovo mezzo

Il Corpo Volontari Ambulanza Valle Divedro ha condiviso sulle proprie pagine social alcune precisazioni riguardo alla necessità di acquistare una nuova ambulanza in seguito all’incendio che nei giorni scorsi è stata distrutta dalle fiamme in seguito ad un cortocircuito. Una situazione a cui molti cittadini hanno immediatamente risposto, offrendo il proprio contributo per l’acquisto di un nuovo mezzo.

I volontari hanno fatto dunque il punto della situazione attuale: “A luglio, un donatore ha generosamente deciso di donarci un’ambulanza nuova. Abbiamo già firmato il contratto d'acquisto e sarà consegnata verso inizio ottobre. Una volta arrivata l'ambulanza nuova, quella che si è incendiata sarebbe dovuta rimanere come seconda ambulanza, sempre in convenzione con il 118, come mezzo di riserva per non rimanere mai senza nel caso di fermo di uno dei due mezzi per riparazioni meccaniche o altro e per poter gestire le varie gare e manifestazioni durante l'anno senza togliere l'unico mezzo che avevamo in convenzione con il 118”.

“L'ambulanza più vecchia che abbiamo – proseguono - ad oggi ha 23 anni e non può più essere utilizzata per la convenzione con il 118 perché fuori dai parametri richiesti. Quindi al momento la situazione è questa, dal danno al mezzo dalla nostra assicurazione non recuperiamo niente perché non comprende furto e incendio. Dobbiamo trovare e acquistare un'ambulanza, non necessariamente nuova ma anche usata, di modo da poter riutilizzare tutta l'attrezzatura salvata dell'incendio per poterla allestire e per ripristinare nel minor tempo possibile il servizio per il paese. Ci tenevamo a spiegare a tutti voi come ci stiamo muovendo e vogliamo ringraziarvi tutti per l'interesse che state dimostrando nell'aiutarci a risolvere il problema”.

Sono già numerose le offerte di aiuto da parte di cittadini per l’acquisto del nuovo mezzo. Chiunque volesse contribuire può farlo attraverso questo Iban: IT87T0503445770000000001600 (causale: donazione per acquisto ambulanza).