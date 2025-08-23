Le previsioni meteo per il fine settimana

Bel tempo nel weekend. “Sabato – si legge nell’ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - le condizioni torneranno temporaneamente più stabili e soleggiate. Domenica e lunedì, a causa di nuovi impulsi saranno molto probabili rovesci e temporali deboli sparsi sulla nostra regione, soprattutto nella giornata di domani”.

SABATO 23 AGOSTO 2025

Nuvolosità: in prevalenza nuvoloso sul Piemonte occidentale, altrove nuvolosità più irregolare. Precipitazioni: fino al primo mattino temporali su Verbano e Novarese localmente moderati. Nel pomeriggio possibili brevi e isolati rovesci nelle vallate alpine. Zero termico: in graduale rialzo a partire dal settore sudoccidentale fino a 4000 m a fine giornata, con valori inferiori a nord sui 3700 m. Venti: moderati da nord-ovest sulle Alpi; altrove deboli variabili in rotazione nel corso del pomeriggio, meridionali sull'Appennino e orientali in pianura. In serata locali rinforzi sulle pianure al confine con la Lombardia.

DOMENICA 24 AGOSTO 2025

Nuvolosità: cielo nuvoloso o molto nuvoloso. Precipitazioni: rovesci deboli sparsi, più diffusi e persistenti nelle vallate alpine. Fenomeni meno probabili sulle pianure al confine con la Lombardia. Zero termico: in lieve rialzo a nord nel pomeriggio sui 3800-3900 m, altrove sostanzialmente stazionario sui 4000 m. Venti: occidentali in montagna, moderati sulle Alpi e deboli sull'Appennino. In pianura deboli orientali, con rinforzi su Novarese, Vercellese e Torinese al primo mattino e in nuova ripresa in serata.