Successo per la serata giovani di "Estate nel Borgo"

Un successo di partecipazione ha caratterizzato la serata di giovedì 21 agosto in piazza Mercato a Domodossola, con ospite il format 'Disco Bomber', la festa organizzata dall’Associazione Karma nell’ambito della rassegna “Estate nel Borgo”.

La piazza si è riempita di persone di tutte le età: dai bambini alle famiglie, fino ai tanti ragazzi che hanno animato la serata. L’evento ha coinciso con l’iniziativa “fuori tutto”, con i negozi aperti fino a mezzanotte e la chiusura al traffico di numerose vie centrali.

Il presidente della Pro Loco di Domodossola, Vanda Cecchetti, ha sottolineato l’impegno dei giovani e dell’associazione: “Sono felice di vedere questi ragazzi che si dedicano alla città, ammiro molto questa associazione che da anni crea eventi sul territorio. Grazie agli esercenti che hanno supportato 'Estate nel Borgo' e, in particolare, a Vincenzo e Chiara che hanno curato la programmazione e realizzato tutti gli eventi.”

Anche l’Associazione Karma ha espresso soddisfazione: “Per noi è un onore rappresentare la serata giovani nella nostra città. Ringraziamo il Comune di Domodossola, la Pro Loco e tutti gli esercenti per la fiducia.”