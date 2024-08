Il Vogogna al lavoro agli ordini di mister Castelnuovo

Lo scorso 12 agosto il Vogogna si è radunato e ha iniziato la preparazione estiva sotto la guida del riconfermato mister Enrico Castelnuovo. Dopo l’allenamento dello scorso sabato i ragazzi del presidente Casile si sono ritrovati per un aperitivo insieme, un’occasione per migliorare la conoscenza reciproca tra vecchi e nuovi giocatori. Purtroppo la struttura vogognese ha subito grossi danni a causa dell’alluvione di fine giugno, ma la società, anche grazie agli aiuti economici ricevuti dalla parrocchia e dalla Paffoni basket tramite l’associazione Kenzio Bellotti, non vuole arrendersi.

Soddisfatto il direttore sportivo Fabrizio Francina:

“Inizialmente pensavamo di partire lunedì 19 agosto, ma essendoci una decina di giocatori nuovi abbiamo deciso tutti insieme di anticipare l’inizio della preparazione, anche per conoscerci meglio. In quest’ottica si inserisce anche l’aperitivo coi ragazzi, una situazione conviviale che serve a creare il gruppo”.

Per quanto riguarda l’aspetto tecnico, la squadra è completa?

“La squadra è completa, credo che abbiamo lavorato bene sulle entrate, anche grazie all’esperienza del nuovo direttore generale Claudio Giavani, ex di Verbania e Omegna tra le altre. I volti nuovi sono Torricelli e Zekaj dal Bagnella, Riccardo Sgrò dal Fomarco, Pettinaroli dall’Agrano, Forni dal Crodo, Bianciotto dal Verbania, Santin, Bassi e Hocine dalla Juve Domo. Ci sono poi alcuni giocatori in prova che valuteremo da qui all’inizio della stagione, ci auguriamo solo di non rivivere una stagione tribolata come la scorsa”.

Quali saranno i vostri prossimi impegni?

“Mercoledì 21 a Vogogna un allenamento congiunto con la Montecrestese, sabato il torneo Brizio a Villa e Domo e giovedì prossimo un altro allenamento congiunto con la juniores della Juve Domo”.