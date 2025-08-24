La Juve Domo trionfa al terzo Memorial Massimo Brizio

Un pomeriggio di calcio e ricordo ieri, sabato 23 agosto, allo stadio Curotti, dove si è disputata la terza edizione del Memorial Massimo Brizio. La formula ha visto quattro squadre contendersi il trofeo in partite da 45 minuti . Ad aprire il pomeriggio, alle ore 16:00, è stata la sfida tra Feriolo Calcio e Virtus Villadossola, terminata 2-1 per i lacuali. A seguire, alle 17:00, la Juventus Domo ha fatto valere la propria superiorità imponendosi 2-1 contro l’Agrano.

Nella finale per il terzo posto il Virtus Villa ha superato l’Agrano ai calci di rigore. La finalissima ha invece visto in campo la Juventus Domo contro il Feriolo: i granata non hanno lasciato scampo agli avversari, vincendo 3-0 e conquistando così il trofeo.