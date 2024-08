Autostrada A26, tutti i cantieri attivi questa settimana

Autostrade per l’Italia ha diffuso la consueta informativa riguardante i cantieri presenti sulle autostrade per la settimana del 26 agosto. Numerosi i lavori anche sull’A26 Genova Voltri – Gravellona Toce.

Tre i cantieri di corsia unica permanente: nel tratto compreso tra Meina e Carpugnino, in direzione Gravellona Toce, tra le pkm 175+400 e 179+400, dal 26 al 30 agosto; nel tratto compreso tra Carpugnino e Baveno, in direzione Gravellona Toce, tra le pkm 181+600 e 189+400, dal 26 al 30 agosto; nel tratto compreso tra Baveno e Carpugnino, in direzione Genova, tra le pkm 189+500 e 181+600, dal 26 al 30 agosto.

Deviazione di carreggiata, invece, nel tratto compreso tra Vercelli Est e l’allacciamento A26/D36 in direzione Genova, tra le pkm 111+250 e 108+800, in modalità permanente, dal 26 agosto.

Infine, numerosi cantieri di chiusura in orario notturno. Chiusura del nodo da A26 sud (provenienza Gravellona Toce9 in direzione A4 ovest (Torino), dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di lunedì 26 agosto. È possibile uscire a Romagnano Sesia e rientrare a Greggio; allacciamento A26/D36 - Vercelli Est in direzione Gravellona Toce dalle 22.00 alle 4.00 di martedì 27 agosto. È possibile uscire alla stazione Vercelli Ovest (D36) e rientrare alla stazione di Vercelli Est; Vercelli Est - Allacciamento A26/D36 in direzione Genova dalle 23.00 alle 5.00 di mercoledì 28 agosto. Uscita obbligatoria a Vercelli Est e possibile rientro a Vercelli Ovest (D36); allacciamento A26/D08 - Arona in direzione Gravellona Toce dalle 22.00 alle 1.00 nella notte di martedì 27 agosto. Uscita consigliata a Castelletto Ticino e possibile rientro ad Arona; chiusura dell'entrata della stazione di Arona in direzione Gravellona Toce dalle 1.00 alle 6.00 di mercoledì 28 agosto. In alternativa si potrà utilizzare l'entrata della stazione di Castelletto Ticino (D08); chiusura del nodo da A26 (provenienza Genova e Gravellona Toce) in direzione A4 Est (Milano) dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di giovedì 29 agosto. È possibile uscire alla stazione di Vercelli Est o Romagnano Sesia e rientrare alla stazione di Biandrate (A4); chiusura del nodo da A4 Est (provenienza Torino) in direzione A26 (direzione Genova e Gravellona Toce) dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di venerdì 30 agosto. È possibile uscire alla stazione di Vercelli Est o Romagnano Sesia e rientrare alla stazione di Biandrate (A4).