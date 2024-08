Domodossola si prepara ad accogliere gli spazzacamini

Non solo una sfilata in città, ma anche un momento di riflessione: la Pro Loco di Domodossola sta definendo gli ultimi dettagli della giornata che vedrà gli Spazzazamini, in Vigezzo per il raduno mondiale, presenti anche in città. "Affinché non sia una sfilata soltanto abbiamo cercato di preparare l’evento riportandolo al significato primitivo del raduno: celebrare il dramma del lavoro minorile e il peso della emigrazione per le nostre valli" - spiega Vanda Cecchetti presidente della Pro Loco di Domodossola.

Da questo pensiero nasce la serata di giovedì 29 agosto che si terrà in Cappella Mellerio alle ore 21 con la partecipazione dello storico Enrico Rizzi con un intervento dal tema "La strada di casa mai dimenticata". Lunedì 2 settembre, Domodossola accoglierà gli Spazzacamini provenienti dalla Val Vigezzo. alle 18 è infatti prevista la sfilata da piazza Stazione a piazza Cavour, piazza Rovereto e Largo Madonna della Neve. Parteciperanno Studio Danza L'Arabesque, la Sax Swingin' Orchestra, le Fisarmoniche Ossolane e l'Accademia dei Runditt. Il programma dettagliato è in fase di definizione.