È tutto pronto per la grande sfilata degli spazzacamini a Santa Maria Maggiore

Il conto alla rovescia è finalmente giunto al termine: domenica 1° settembre le vie e le piazze di Santa Maria Maggiore saranno “invase” da migliaia di persone per uno degli eventi più attesi dell’anno, il Raduno Internazionale dello Spazzacamino, giunto quest’anno alla 41esima edizione.

A partire dalle 10.00 prende infatti il via la tradizionale sfilata, con oltre un migliaio di spazzacamini provenienti da tutto il mondo. Le delegazioni, che rappresentano numerose nazioni del mondo, si riuniscono a Santa Maria Maggiore nei loro abiti tradizionali, rigorosamente neri – ad eccezione del gruppo olandese, tradizionalmente vestiti di bianco – i loro attrezzi del mestiere e la fuliggine che li caratterizza.

La sfilata attraversa le vie del centro del paese, passando da piazza Risorgimento, dove le delegazioni vengono presentate al pubblico, per poi arrivare in piazza Gennari. Sempre in piazza Risorgimento si tiene la rievocazione storica della pulitura dei camini con gli attrezzi tradizionali del passato.

Il programma della giornata prosegue poi alle 16.00 con il concerto dell’orchestra GMO, diretta dal maestro Alberto Lanza; alle 17.00, infine, interviste, premiazioni e ricordi degli spazzacamini.