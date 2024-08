Grande successo per la giornata a sostegno dell'Etiopia a Domobianca365

Un grande successo quello registrato nella giornata di ieri, venerdì 30 agosto, a Domobianca365. La stazione turistica di Domodossola ha infatti ospitato un evento benefico a sostegno del Centro Aiuti per l’Etiopia, che ha registrato una grande affluenza di pubblico tanto nel pomeriggio quanto la sera, con il concerto di Raphael Gualazzi.

Nel corso della giornata è stato presentato il progetto “Emergenza fame”, grazie al quale è possibile distribuire generi alimentari in Etiopia, alle famiglie e ai bambini che più ne hanno bisogno. In seguito, la suggestiva cerimonia del caffè, condotta da ragazzi etiopi in abiti tradizionali, e la cena con piatti tipici del paese africano, uno su tutti il beyaynetu.

La sera, poi, è andato in scena l’attesissimo concerto di Raphael Gualazzi, noto cantautore che ha scelto Domobianca365 per una nuova tappa del suo tour “Dream live estate 2024”.