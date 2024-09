Nella suggestiva cornice di Piazza Mercato la cena benefica di Domosofia

I fortunati commensali che sono riusciti a prenotare il proprio posto per la cena benefica di Domodosofia Gourmet, lunedì 2 settembre, potranno partecipare a un'esperienza unica. Andata sold out in pochissimi giorni, la cena sarà un tripudio di sapori, piatti ed eleganza, tra chef di altissimo livello provenienti da tutta Italia, tra cui il tristellato Chicco Cerea del ristorante "Da Vittorio" a Bergamo, e chef locali.

Gli ospiti siederanno nella meravigliosa cornice di piazza Mercato, organizzata ad arte come un elegante ristorante a cielo aperto, e dalle 19.30 sarà servita una cena con un menu di altissimo livello. Il meraviglioso salotto della città, con i suoi palazzi medievali, scalderà l'atmosfera che sarà impreziosita ancor più dalle note di un trio jazz composto da affermati musicisti che vantano innumerevoli esperienze in campo nazionale ed internazionale: Tullio Ricci (sax tenore), Roberto Olzer (pianoforte) e Roberto Mattei (contrabbasso).

Il menu sarà poi un tripudio di sapori, dal benvenuto sino al dolce. A tavola saranno serviti piatti realizzati con prodotti del territorio e realizzati dalle sapienti mani degli chef e pasticcieri ossolani, mentre i vini in abbinamento saranno rigorosamente selezionatissimi. La chicca di quest'anno saranno poi i "Paccheri alla Vittorio" del ristorante dei fratelli Cerea “Da Vittorio”.

Grazie alla generosità dei fornitori, oltre che all’impegno degli chef, l’intero ricavato della cena sarà devoluto al progetto “Una casa per tutti”, finalizzato alla ristrutturazione dell'ex casa parrocchiale di Domodossola, per realizzare sei mini appartamenti a disposizione delle persone in situazione di disagio abitativo.