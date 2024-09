Il caldo abbraccio di Domodossola agli Spazzacamino

Un lungo caldo abbraccio, dalla stazione sino al largo Madonna della Neve: i domesi ieri nel tardo pomeriggio hanno accolto così i circa duecento spazzacamino che, invitati dalla Pro Loco di Domodossola, hanno sfilato per le vie della città e regalato momenti di gioia e divertimento a grandi e piccini.

Gli uomini neri sono stati accolti in piazza Matteotti dalla presidente della Pro Loco Vanda Cecchetti, una nutrita delegazione della marea immensa che ha sfilato domenica a Santa Maria Maggiore. Erano presenti spazzacamino provenienti da Stati Uniti, Finlandia, Svezia, Ungheria, oltre naturalmente ai rappresentanti degli spazzacamino vigezzini: "Noi facciamo festa con il nostro raduno, ma il nostro cuore è vicino a quei bambini che sono stati sfruttati. Un grazie di cuore a tutti i fratelli neri che ogni anno sempre più numerosi accolgono il nostro invito" ha spiegato Livio Milani, presidente dell'associazione nazionale spazzacamini.



Così come il cuore era vicino a Felicita Zanni, madrina del gruppo folk di Domodossola: "Alla nostra festa è assente in segno di lutto il gruppo folkloristico delle donne di Domodossola - ha sottolineato Vanda Cecchetti - ma oggi io sono qui, con l'abito che riproduce il costume delle donne di Domodossola rappresentato nel quadro esposto a Parigi proprio per ricordare Felicita e rappresentare tutte loro".



Il lungo festante corteo è stato aperto dalle donne dei gruppi Arsciol e Calice e dalla bandella di Vigezzo. A seguire gli spazzacamino che hanno regalato sorrisi e sporcato di nero i visi dei bambini e non solo. In piazza Rovereto la sosta per un momento dedicato ai balli e alla musica, e poi il corteo ha proseguito la propria sfilata sino a largo Madonna della Neve, dove davanti Palazzo Rosmini si è svolto un altro momento di saluto. A rendere ancora più festosa la città i musicisti della GMO, che hanno intrattenuto il pubblico esibendosi sia davanti il Comune che Palazzo Rosmini.

E per concludere, l'assaggio dei Runditt, proposti dall'Accademia dei Runditt: "La ricetta più buona che ci sia semplicemente con acqua e farina" ha detto Vanda Cecchetti.