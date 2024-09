Centri commerciali, Cigala Fulgosi: ‘’Preoccupati per l'impatto della grande distribuzione’’

La reazione del sindaco Morandi in merito al parere del nostro comune sul tema dei nuovi centri commerciali e della grande distribuzione non solo mi stupisce ma soprattutto mi preoccupa visti gli interessi in gioco. Quella del comune di Ornavasso non è né una posizione populista – come quella di del sindaco Morandi secondo cui la grande distribuzione comporta solo vantaggi per i clienti con, immaginiamo, grande soddisfazione da parte dei commercianti gravellonesi – né una difesa d’ufficio degli esercizi di vicinato o di un particolare settore.

Abbiamo semplicemente espresso una preoccupazione e una diversa visione di paese, perché vogliamo un centro vivo e a misura d’uomo e non lo diciamo solo a parole ma con i fatti destinando, ad esempio, 67 mila euro di risorse regionali del Distretto del Commercio alle imprese di vicinato per insegne, tende parasole, tinteggiature, videosorveglianza, tavoli e dehor.

Piccoli aiuti che certamente non modificano gli attuali modelli di commercio, che con l’on-line peraltro aprono prospettive interessanti anche per le piccole attività di nicchia, ma possono per lo meno dimostrare gratitudine a chi con tanta passione mantiene vivi i nostri paesi e offre servizi anche agli anziani..Ma vi è di più. La cosa sconcertante infatti è nonostante il comune di Ornavasso si sia correttamente collegato on-line alla Conferenza di Servizi prevista dalla Regione Piemonte in data odierna non è stato ammesso alla stessa per asseriti problemi tecnici che tuttavia abbiamo la prova provata di non esistere ed inutili al riguardo sono state le rimostranze telefoniche. Quando si parla di interessi in gioco …

Filippo Cigala Fulgosi

Sindaco di Ornavasso