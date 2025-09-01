Domodossola, aperto il bando per il sostegno agli affitti delle famiglie in difficoltà

C’è ancora qualche giorno di tempo per partecipare al bando promosso dal Comune di Domodossola a sostegno delle famiglie in difficoltà economica con il pagamento dei canoni di affitto. La scadenza è fissata per lunedì 9 settembre alle ore 12, termine entro il quale i residenti interessati potranno presentare la propria domanda.

L’iniziativa rientra nel progetto “Reti territoriali contro la povertà” ed è rivolta a chi possiede determinati requisiti, tra cui un valore Isee non superiore a 12mila euro. Il contributo potrà arrivare fino a 500 euro, cifra che sarà erogata direttamente al locatore. A definire la graduatoria degli aventi diritto sarà l’Ufficio Servizi Sociali del Comune, in collaborazione con il Ciss Ossola, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

I moduli per la domanda sono scaricabili dal sito istituzionale del Comune oppure reperibili direttamente presso l’Ufficio Servizi Sociali, in via Romita 22, aperto al pubblico il martedì mattina e il giovedì sia al mattino che al pomeriggio.

Per informazioni e chiarimenti i cittadini possono rivolgersi al Comune, telefonando allo 0324 46545 o scrivendo all’indirizzo servizi.sociali@comune.domodossola.vb.it oppure contattare direttamente il Ciss Ossola al numero 0324 52598 o all’indirizzo email segreteria@ciss-ossola.it