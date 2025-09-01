Temporali in arrivo sul Vco: scatta l’allerta gialla

Dopo un weekend di tregua, il Verbano Cusio Ossola torna sotto la minaccia del maltempo. Secondo l’ultimo bollettino di Arpa Piemonte, la giornata di sarà caratterizzata da precipitazioni diffuse, con fenomeni più intensi attesi nel pomeriggio. I temporali potrebbero portare forti raffiche di vento, fulminazioni locali e grandinate. A causa delle abbondanti piogge della scorsa settimana, il centro funzionale di Arpa ha emesso un’allerta gialla per rischio idrogeologico. Le precipitazioni tenderanno a diminuire dalla notte, con ampie schiarite previste per la mattinata di martedì 2 settembre.