Primo turno di Coppa prologo per il via ai campionati

Cameri, Fondotoce, Virtus Villa, Dufour Varallo, Juventus Domo. Arona, Trecate. Esordio vincente in Coppa per queste formazioni che stanno testando la preparazione per l’avvio del campionato previsto domenica.

La Coppa è servita loro per aggiungere minuti in vista dei campionati.

In casa Arona il successo sul Feriolo (3-0) è stato firmato da Sacco, Antonioli e Harka. La vittoria della Juventus Domo (2-0 sull’Ornavassese) è opera della doppietta di Zani.

Il Dufour Varallo vince a Omegna (3-0) con la rete di Mostoni e la doppietta di Nobili.

Il Cameri batte di misura (1-0) l’Union Novara grazie alla rete di Pappalettera mentre la Virtus Villa piega la Varzese (1-0) con bomber Palfini.

Bene il Fondotoce che passa a Gravellona (3-0) grazie ai gol di Tonsi e Sghedoni (2).

Infine il Trecate coglie tre punti a Carpignano (1-0) con la rete successo di Centrella.

Ora occhi puntati sui campionati.