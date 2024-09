Servizio civile universale, pubblicato il bando per la selezione di 6487 nuovi operatori volontari

Pubblicato il bando per la selezione di 6.478 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di servizio civile digitale, di servizio civile ambientale e di servizio civile per il Giubileo della Chiesa cattolica. Fino alle ore 14.00 del 26 settembre 2024 è possibile presentare domanda di partecipazione ad uno dei progetti che si realizzeranno su tutto il territorio nazionale.

In particolare, 3.399 operatori volontari saranno avviati in 162 progetti afferenti a 47 programmi di intervento del Servizio civile digitale; 2.354 operatori volontari saranno avviati in 142 progetti afferenti a 54 programmi di intervento di Servizio civile ambientale; 632 operatori volontari saranno avviati in 44 progetti afferenti a 13 programmi di intervento di Servizio civile per il Giubileo della Chiesa cattolica; 93 operatori volontari saranno avviati in servizio in 23 progetti, afferenti a 9 programmi di intervento da realizzarsi in Italia autofìnanziati. I progetti hanno una durata di 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure con un monte ore annuo di 1.145 ore, articolato su cinque o sei giorni a settimana.

Ciascun operatore volontario selezionato sarà chiamato a sottoscrivere con il dipartimento un contratto che stabilisce, tra l’altro, l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio attualmente pari a 507,30 euro, suscettibile di essere incrementato sulla base della variazione, accertata dall’Istat.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma domanda on line (Dol) raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it entro e non oltre le ore 14.00 del 26 settembre 2024. Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema Dol. Possono accedere i cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con Spid. I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, qualora non avessero la disponibilità di acquisire lo Spid, potranno accedere ai servizi della piattaforma Dol attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento, secondo la procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa.