"Domobianca si colora" rimandato al prossimo fine settimana per maltempo

Era in programma per questo fine settimana l'evento "Domobianca si colora", un concorso di pittura en plen air organizzato nell'ambito dei festeggiamenti per il 120esimo anniversario del pittore Carlo Bossone. Le previsioni meteo avverse, tuttavia, hanno costretto gli organizzatori a rimandare la manifestazione, che si terrà sempre a Domobianca365 il prossimo weekend, sabato 14 e domenica 15 settembre.