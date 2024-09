Musica in Quota, rinviato il concerto di Fabio Concato a Domobianca365

C’era grande attesa per l’ultimo concerto della rassegna “Musica in Quota”, in programma l’8 settembre al laghetto di Casalavera a Domobianca365: protagonista il grande cantautore Fabio Concato. L’evento non può però andare in scena nella giornata prevista a causa del maltempo: l’organizzazione ha già fissato una nuova data, domenica 22 settembre.

Il programma rimane invariato, con l’itinerario dall’alpe Lusentino a Casalavera da percorrere a piedi fino a raggiungere il luogo del concerto, in cui Concato eseguirà alcuni dei suoi più grandi successi.