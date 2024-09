L'Happy Rally Day torna con un doppio appuntamento all'insegna dell'inclusività

L'Automobile Club Verbano Cusio Ossola (Ac Vco) annuncia l’edizione 2024 dell’Happy Rally Day, un evento unico che ogni anno unisce inclusione sociale e passione per i motori, in programma il 22 settembre nel piazzale parcheggio Fontana Buona a Domodossola. L’evento sarà preceduto dal convegno “Cuore & Motori”, organizzato in collaborazione con Forum AutoMotive, che si terrà il 21 settembre e approfondirà, sotto vari aspetti, il tema della disabilità.

“Alla luce del grande successo delle precedenti edizioni e del forte interesse dimostrato dai cittadini per il tema cruciale dell'inclusione – dichiara il presidente di Ac Vco Peppe Zagami - abbiamo deciso di ampliare l’evento, trasformandolo in una due giorni ricca di momenti di confronto e partecipazione. Invito calorosamente tutti a prendere parte a questa iniziativa, perché solo insieme possiamo abbattere le barriere che ancora oggi limitano la nostra società”.

L’Happy Rally Day nasce con l’obiettivo di offrire ai giovani con disabilità l’opportunità di vivere l’esperienza emozionante di salire su un’auto da rally, sperimentando in prima persona l’adrenalina di questa disciplina. L’edizione 2024, che ha ottenuto nuovamente il patrocinio del ministero per le disabilità, vedrà la partecipazione delle istituzioni locali, del testimonial Alessandro Cadei e dei piloti Davide Caffoni, Max Rolando, Igor Iani, Stefano Pelfini, Paolo Bacchella e Alessandro Zorzi.

Il convegno “Cuore & Motori” si apre invece con i saluti di Alessandra Locatelli, ministro per le disabilità, del presidente di Ac Vco Peppe Zagami e del sindaco di Domodossola Lucio Pizzi. La giornata sarà poi suddivisa in due panel tematici. Il primo riguarda “Sport e disabilità”, con interventi di esperti e istituzioni quali il sottosegretario alla presidenza del consiglio regione Piemonte Alberto Preioni, il presidente di Ac Vco Peppe Zagami e il presidente Gsh Sempione 82 Elisabetta Saccà con l’atleta paralimpico Nicholas Zani per parlare dello sport come strumento di inclusione e diffusione di una cultura della sicurezza. Il secondo tema è “Educazione stradale e giovani”, con un panel dedicato alla sicurezza stradale con interventi di Lucia Vecere, dirigente Aci ufficio mobilità e sicurezza stradale, e Raffaele Moretti, referente nazionale autoscuole Unascabile, per parlare di come sensibilizzare i giovani sui comportamenti responsabili alla guida.

Durante l'evento, verrà presentato dalla giornalista del Corriere della Sera Anna Gioria il trailer del cortometraggio "Oltre il Buio", diretto da Enrico Pietrobon e sceneggiato da Alessandro Chiello, che racconta la storia di una giovane, disabile a causa di un grave incidente automobilistico, che affronta le sfide della vita con tenacia e determinazione. Questa proiezione sarà seguita da testimonianze personali di atleti disabili e protagonisti del mondo automobilistico: Alessandro Cadei, testimonial dell'Happy Rally Day, Andrea Gamba di SciAbile Onlus e Fabrizio Marta, presidente dell’associazione Rotellando.

La notorietà a livello nazionale dell’evento ossolano ha richiamato l’attenzione del prestigioso Forum AutoMotive, con focus sul mondo dell’auto, portando ad una collaborazione nell’organizzazione del convegno. L’evento sarà moderato da Pierluigi Bonora, direttore di Aci Radio e promotore di #FORUMAutoMotive, che guiderà le discussioni e le testimonianze, rendendo la giornata ancora più coinvolgente e significativa.