Festa dell'Uva 2024: è il giorno della grande sfilata

Quella di domenica 8 settembre è la giornata clou dell’edizione 2024 della Festa dell’Uva di Masera, la numero 97. A partire dalle 10.00 l’apertura della fiera con prodotti artigianali e del banco di beneficienza, mentre alle 10.30 è in programma “Tourbul”, il giro enogastronomico per le frazioni del paese, con cinque tappe alla scoperta dei prodotti tipici del territorio.

Alle 12.00, poi, l’apertura dei punti ristoro: il reparto griglia con uno spazio dedicato alla tagliata di torello nostrana, il nuovo spazio street food, la “Canva”, l’hamburgeria e il self-service.

Il momento più atteso è però quello della tradizionale sfilata dei carri per le vie del paese con il gruppo folk di Masera insieme al gruppo folkloristico Manghin e Manghina di Galliate, dal Carnuà de Melesk, dal Corpo Musicale Torinese, dal gruppo majorettes Quartiere Torino Centro e Ciclostars Team di Torino. La sfilata, inizialmente in programma per le 15.30, è stata anticipata dall’organizzazione alle 14.30.

La giornata prosegue, dalle 15.00, nello sport corner con il torneo di baseket 3x3 junior aperto a tutti e la prova di tiro con carabina a laser per la simulazione del biathlon. Alle 17.00 al reparto griglia la tradizionale merenda con il “mutun a la sau”.

Dalle 18.00 alle 20.00 aperitivo alla “Canva” con Matteo Garbagni di “DaBèva”, mentre alle 19.00 aperitivo musicale con Life on Mars e l’apertura dei punti ristoro.

La serata di musica dal vivo prosegue alle 21.00 nel tendone interno del campo sportivo con l’Arcobaleno Band e alle 22.00 al Bakan Disco Pub con Ramawox dj. Alle 21.30 il grande spettacolo pirotecnico.Sempre domenica 8 settembre, nell'ambito della festa, si corre la settima edizione della Stramasera, la gara podistica di 8 km tra le vie del paese. L'apertura delle iscrizioni è in programma per le 8.30, mentre la partenza alle 9.00 dagli impianti sportivi.