Servizio civile digitale, un posto disponibile alla Fondazione Comunitaria Vco

È disponibile un posto presso la Fondazione Comunitaria Vco all’interno del programma "Servizio civile digitale: facilitare il futuro digitale".

Il posto è dedicato ad un giovane tra i 18 e i 29 anni, che potrà accedere ad un posto di lavoro con un impegno part-time di 25 ore settimanali. Le domande devono essere presentate tramite l’apposita piattaforma online entro e non oltre le 14.00 del 26 settembre.

I candidati devono rispettare i seguenti requisiti, oltre alla fascia di età: essere cittadini italiani, cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea oppure extra Ue regolarmente residente in Italia, non avere già prestato servizio civile nell’ambito di precedenti bandi e non avere subito condanne per specifici reati.