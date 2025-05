Cup Piemonte, sindacati all'attacco della Regione: "I lavoratori aspettano ancora il nuovo contratto"

Nel mese di febbraio, come Cgil Piemonte, Filcams Cgile Nidil Cgil Piemonte, "avevamo sollecitato l'assessore Riboldi e il presidente Cirio a portare a termine le procedure di assegnazione dell'appalto per il Cup Piemonte, per dare finalmente una risposta organizzativa ed economica ai più di 200 lavoratrici e lavoratori che vi operano. L'Assessore Riboldi ci aveva risposto stizzito dicendo che avevamo “preso un abbaglio” e che dal 1 aprile sarebbe stato applicato il nuovo contratto", dichiarano i sindacanti in una nota.

"Avevamo ragione noi (purtroppo)! Siamo quasi alla fine di maggio e non ci risultano ancora ultimate le procedure per l'aggiudicazione della gara; temiamo che si debba addirittura andare a fine giugno (o oltre) per ottenere quanto concordato ed ottenuto grazie alle nostre mobilitazioni. Quanto tempo dobbiamo ancora aspettare? Basta promesse! Assessore Riboldi, presidente Cirio - concludono i sindacati - , mettetela di rimandare e di raccontarci ogni volta che siamo a un passo dal risultato: occupatevi seriamente di velocizzare le procedure!".