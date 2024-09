Pranzo solidale a Domobianca365 per sostenere il progetto “Alloggi per l’Autonomia”

Sabato 14 settembre pranzo solidale a Domobianca365 con la partecipazione attiva dei Servizi per le Disabilità del C.I.S.S. Ossola. La preparazione del pranzo e il servizio al tavolo, contestualmente alla gestione del bar, sarà a cura dei ragazzi con disabilità coordinati dagli operatori del C.I.S.S. Ossola. L’evento si terrà all’Alpe Lusentino nella giornata di sabato 14 settembre con il seguente programma:pranzo a partire dalle ore 12:30 con l’accompagnamento musicale del DJ El Fuego, a seguire, dalle ore 15.00 musica dal vivo con la band Ehilà Collective.

Il pranzo avrà un costo fisso di 15,00€ e comprende polenta con salsiccia in umido/gorgonzola + fetta di torta + acqua.Nell’ambito delle azioni proposte dalla legge 112 del 25.06.2016 (nota come “Dopo di noi”) e al fine di arricchire la propria rete di Servizi per le persone con disabilità il Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali (C.I.S.S.) zona Ossola sta lavorando ad un Progetto per l’attivazione di “Alloggi per l’autonomia”. I destinatari saranno persone adulte con disabilità con un sufficiente grado di autonomia ed una capacità economica sufficiente per compartecipare alle spese di approvvigionamento e utenze.Il Servizio si propone di:

Permettere a persone con disabilità di fare un’esperienza in autonomia anche nell’ottica di un futuro senza più il sostegno dei genitori e famigliari.

Implementare attività che permettano ai partecipanti di accrescere l’autonomia in un percorso graduale e condiviso.

Stabilire dei percorsi personalizzati, concordati con l’interessato ed i suoi caregivers, modulati sulle esigenze e sulle caratteristiche individuali.

Valutare, dopo un periodo di prova, l’idoneità dell’esperienza proposta ed eventualmente verificare possibili soluzioni alternative.