Spolverata di neve al passo del Sempione VIDEO

I primi fiocchi di neve sono arrivati questa mattina all'alba al passo del Sempione: pochi centimetri, ma che ci proiettano già verso la stagione invernale. Alle prime luci del giorno la temperatura era di circa 3 gradi sotto zero e le precipitazioni si sono trasformate in candidi fiocchi che hanno spolverato le montagne circostanti e la strada internazionale. Nessun disagio per il traffico, le strade infatti sono pulite.

Che il clima stia cambiando si avverte anche in pianura: questa mattina il risveglio è stato piuttosto fresco, con il vento freddo che ha reso ancora più bassa la percezione della temperatura.