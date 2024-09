Una mostra per ricordare l'artista Giorgio Da Valeggia

Una mostra per ricordare Giorgio Da Valeggia, con ventitrè quadri provenienti da collezioni private: un omaggio all'artista, pittore e scrittore, all'uomo che per l'arte ha sacrificato tutta la sua esistenza. L'appuntamento è per sabato 14 settembre alle ore 17.30 con l'inaugurazione della mostra, patrocinata dal Comune di Piedimulera e organizzata dall'associazione Labor Art presso i propri locali in via Leponzi 27/29.

La mostra sarà presentata da Luca Ciurleo e sarà poi visitabile il giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 19 (in altri orari su appuntamento contattando l'associazione all'indirizzo laborart-eventi@libero.it.

Giorgio Da Valeggia, mancato nel gennaio del 2022, era un artista a tutto tondo. Uomo di una sensibilità estrema e di grande umanità, amava pitturare, scrivere libri e riflettere. Da quando vi si era trasferito, aveva pervaso della sua anima il piccolo borgo di Valeggia, che oggi avverte forte la sua mancanza.