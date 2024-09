Al Castello di Vogogna "Donne che ispirano le donne"

Il centro storico di Vogogna e il Castello medievale ospiteranno sabato 14 e domenica 15 settembre la quinta edizione della rassegna "Donne che ispirano le donne" realizzata grazie al sostegno e contributo del Cst Novara-Vco, Fondazione Comunitaria Vco Ente Filantropico e Reale Mutua Assicurazioni. Il programma della rassegna, patrocinata dal Comune di Vogogna e dall’ACI Automobile Club d'Italia, è davvero ricco tra incontri con gli autori, presentazioni e spettacoli imperdibili.

Sabato 14 settembre la rassegna prenderà il via alle ore 10 nei giardini del castello con lo Yoga del mattino con Ottavia Borella e alle 14.30 la premiazione del concorso letterario "Tra il cielo e il mare" con menzione speciale a ricordo di Marta - con Laura de Vitis. Alle 15 e alle 16.30 nel cortile di Villa Biraghi manipolazione dell'argilla con Michela Maruzzi mentre alle 15 e alle 17.30 nel cortile della parrocchia spettacolo ed esibizione della scuola di Danza Aerea Fire Fly 2.0.Alle 15.30 nei giardini del castello incontro con Cristina di Canio di "La scatola Lilla", libreria di Milano, in dialogo con Vanessa Trapani. Alle 21 infine nel salone del castello proiezione del film "Colette".

La rassegna proseguirà domenica 15 settembre: dalle ore 10 alle 17 nei pressi del castello si svolgeranno il mercatino di artigianato ed imprenditoria locale, e lo scambio di abiti di seconda mano. Dalle 15 alle 17 al castello intrattenimento per i più piccoli con "Racconta Favole" a cura delle maestre Tiziana e Simona e dell'Oratorio di Vogogna. Nei giardini del castello alle 15 presentazione del romanzo "In famiglia tutto bene" di Cinzia Pennati in dialogo con Alissia Falcioni, alle 16.30 a Palazzo Pretorio presentazione del romanzo "II mio posto è qui" di Daniela Porto in dialogo con Lara Fasoletti. Alle 18 infine incontro e spettacolo di Burlesque delle Divine con l'asd Aerobica Dance Center.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero e confermati anche in caso di maltempo.