L’associazione AmaRene organizza, per sabato 21 settembre, un’escursione guidata in Val Formazza, da Riale al lago di Morasco. Si tratta della prima tappa di un ciclo di escursioni proposte con la collaborazione della Fondazione Comunitaria del Vco, e Ossola Outdoor School, con il patrocinio gratuito del Centro nazionale trapianti.

La giornata ha inizio alle 9.30 con il ritrovo a Riale, nell’area parcheggio camper, per poi dare il via alla camminata per raggiungere il lago.