Il Parco Nazionale della Val Grande alla Fiera Intermobility future ways

Il Parco Nazionale della Val Grande, simbolo di sostenibilità e rispetto per l’ambiente, partecipa quest’anno alla prestigiosa fiera Intermobility Future Ways. Questo evento, dedicato alle innovazioni nella mobilità sostenibile, rappresenta un punto di riferimento per il futuro del trasporto ecologico. Tra i protagonisti dell’esposizione, il Parco Val Grande presenta uno dei suoi scuolabus ibridi, un mezzo pensato per coniugare efficienza e rispetto ambientale.

Questo veicolo rappresenta un passo concreto verso la riduzione delle emissioni e testimonia l’impegno del Parco nel promuovere un modello di trasporto sostenibile, soprattutto per le attività dedicate alle scuole e al territorio. Il Parco Val Grande, da sempre attento alla tutela della natura e alla sensibilizzazione delle giovani generazioni, utilizza questo scuolabus per favorire una mobilità attenta all’ambiente, riducendo l’impatto delle proprie attività.

La partecipazione a Intermobility Future Ways conferma la volontà dell’ente di essere protagonista nelle sfide ambientali, contribuendo con soluzioni concrete e innovative. Intermobility Future Ways riunisce aziende, istituzioni e organizzazioni che condividono l’obiettivo di sviluppare soluzioni per una mobilità più sostenibile e inclusiva.

La presenza del Parco Nazionale della Val Grande sottolinea il ruolo cruciale che anche le aree protette possono avere nell’adozione di pratiche ecologiche, dimostrando come natura e innovazione possano viaggiare di pari passo. Un invito a guardare oltre e a riflettere su come tutti possiamo contribuire, un passo alla volta, verso un futuro più green e responsabile.