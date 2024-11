Giornata contro la violenza sulle donne: verrà inaugurata la "Stanza Rosa" a Domodossola

Domani, lunedi 25 novembre, alle ore 16.00, presso la Compagnia Carabinieri di Domodossola si svolgerà la cerimonia di inaugurazione di "Una Stanza tutta per sé", realizzata da Soroptimist International d'Italia.

Il programma prevede anche la consegna di un "kit informatico audio-video portatile" alla Stazione Carabinieri di Domodossola, quale ausilio tecnico per le indagini in materia di "codice rosso", donato da Soroptimist.

L'evento, a cui interverranno oltre al Prefetto del Vco, dott. Michele Formiglio , la presidente nazionale di Soroptimist, dott.ssa Adriana Macchi , il questore di Verbania, dott. Giancarlo Conte , il Comandante provinciale Carabinieri di Verbania, col. Domenico Baldassarre , il Pubblico Ministero dott.ssa Laura Carrera , ed altre autorità del territorio, vedrà una tavola rotonda in cui le autorità intervenute illustreranno il progetto ed affronteranno la tematica della violenza di genere, sulla base delle specifiche competenze istituzionali.

Sarà inoltre presentato un progetto che vede coinvolti anche l'Ufficio scolastico provinciale e la Società cooperativa "Pediacoop H24", che prevede la realizzazione di un "Violenzometro", segnalibro in cartoncino, che sarà distribuito agli studenti delle scuole superiori della provincia, con indicazioni e consigli per una maggior consapevolezza sul fenomeno della violenza di genere. Al termine degli interventi sarà illuminata la caserma di Domodossola nell'ambito della Campagna internazionale "Orange the World".