Le celebrazioni per l'80° anniversario della Repubblica dell'Ossola proseguono con "Staffette"

Il percorso cinematografico “Cineresistenza”, organizzato dalla Società filosofica italiana di Verbania alla biblioteca civica Ceretti, prosegue nei mesi di settembre e ottobre con alcuni appuntamenti speciali, che si inseriscono nel calendario delle celebrazioni per l’80° anniversario della Repubblica dell’Ossola. Martedì 17 settembre alle 20.45 l’appuntamento si sposta alla Casa della Resistenza di Fondotoce con la proiezione di “Staffette”, documentario del 2006 diretto da Paola Sangiovanni.

Anna Cherchi, Claudia Balbo, Marisa Ombra e Nicoletta Soave avevano circa diciott’anni e si trovavano nella zona del Monferrato, in Piemonte, quando sono entrate nella Resistenza, l’8 settembre del 1943. I loro racconti di oggi in prima persona sono integrati da immagini di repertorio provenienti in via prevalente da archivi privati e pressoché inediti, in parte rielaborati e sonorizzati. Conversazioni, immagini, dialoghi a distanza tra passato e presente e tra le nostre protagoniste le cui vite si sono incrociate o sfiorate durante la stagione della Resistenza. La memoria che qui si intende restituire non è l’immobile memoria del testimone dei fatti, ma è qualcosa di intimo e vivo che intesse la memoria della Storia attraverso il veicolo privilegiato delle emozioni, in una prospettiva di genere.

L’iniziativa è promossa dall’Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea nel novarese e nel Vco “Piero Fornara” in collaborazione con la Società filosofica italiana sezione di Verbania e del museo della Resistenza di Ornavasso, con il patrocinio delle città di Domodossola e Verbania, della biblioteca civica Ceretti, della Casa della Resistenza, di Anpi provinciale e della Fivl.

I prossimi appuntamenti sono in programma per il 26 settembre nella Cappella Mellerio di Domodossola per la proiezione di “40 giorni di libertà” e il 4 ottobre al museo di Ornavasso con “L’Agnese va a morire”.