Ricordati i 30 anni dalla ricostruzione della cappella di Runchei

Era il mese di settembre 1994 quando venne benedetta la cappella del Pian di Runchei, a 1587 metri di altitudine, in val Loranco, alle spalle del lago dei Cavalli, in valle Antrona. Un punto di riferimento per chi transita e sale al rifugio Andolla.

La storia dice che venne realizzata nel 1917 ‘’per grazie ricevuta’’ da parte di un antronese. Fu ricostruita nel 1984, dopo essere stata distrutta nel 1981 da una valanga e poi rifatta nel 1994 in luogo più riparato e quindi benedetta il 4 Settembre. Una ricostruzione fatta dal Coro Valdossola, che anche sabato scorso ha voluto festeggiare i 30 anni di vita della cappella.