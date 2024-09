L'orso a 'caccia' di miele vicino alla stazione di Trontano, distrutte 9 arnie FOTO

Nove arnie distrutte, in poco più di 10 giorni. E' il danno subito da una giovane apicultrice vigezzina che aveva posizionato 11 arnie a Trontano per il periodo estivo. “All'inizio di settembre abbiamo trovato 4 arnie distrutte dal passaggio dell'orso” racconta Stefania. “Sabato poco prima delle 22 un altro passaggio dell'orso, che ha fatto di nuovo razzia delle arnie distruggendone 5” continua l'apicultrice. Erano in un prato vicino alla ferrovia nei pressi dell'area feste.



La conferma che si tratti del passaggio dell'orso è arrivata anche dai Carabinieri forestali che questa mattina hanno raggiunto Trontano per raccogliere le testimonianze di Stefania e per verificare le fototrappole piazzate in zona. L'orso sta cercando sempre più cibo per prepararsi all'inverno e al letargo ci spiegano dal comando dei Carabinieri forestali. I militari stanno monitorando i passaggi di orso e anche di altri predatori come i lupi per capire dove si trovano e come agiscono.