Antronapiana si prepara per il 'Tritagiasch in Festa'

Tutto pronto ad Antrona Piana per il Tritagiasch in Festa organizzato dai giovani del gruppo Hc Ossola Tritagiasch. La rassegna si terrà da oggi, giovedì 14 al 17 agosto nell’area feste del paese e propone un programma ricco e variegato, tra musica, comicità e specialità gastronomiche.

Si parte giovedì 14 agosto alle 19 con l’apertura della cucina e della griglia, con la specialità fritto misto, seguita alle 21 dal format Kara Italia tra musica e karaoke. Venerdì 15, dalle 12 e dalle 19, spazio al carpaccio, mentre la serata sarà animata dalla band 80 Voglia di 90/2000.

Sabato 16 la cucina proporrà gnocchi walser e stinco a pranzo e cena, mentre alle 21.30 sarà protagonista il comico Max Dei Fichi, direttamente da Zelig e Colorado, seguito dal dj Jacopo.

Domenica 17 agosto, dalle 12, protagonista la cucina con pizzoccheri e gnocco fritto, mentre alle 17.30 ci sarà un’esibizione del soccorso alpino della sezione di Villadossola con zip line e calata per bambini. La serata si chiuderà con la musica della band Divina Show alle 21.30.

Tutti i giorni saranno disponibili hamburger, fajitas, hot dog e, nelle giornate del 15 e 17, anche polenta.

Una festa alla grande, pensata per tutte le età, dove buon cibo, musica e intrattenimento si incontrano per celebrare la tradizione e la comunità della Valle Antrona.