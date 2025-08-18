 / Cronaca

Cronaca | 18 agosto 2025, 09:52

Valle Antrona, due escursionisti dispersi portati in salvo dai soccorsi

Due giovani di 24 e 27 anni, insieme al loro cane, avevano perso l'orientamento ma sono stati individuati rapidamente e riaccompagnati a valle, illesi

Ieri sera poco dopo le 20 sono partite le ricerche di due persone e il loro cane dispersi in valle Antrona, nella zona del Bacino dei Cavalli, nel comune di Antrona Schieranco. L'allarme arrivato alle sale operative tramite un sistema di messaggistica dei loro telefoni cellulari ha consentito ai ragazzi di inviare la loro posizione. Il dispositivo di soccorso subito attivato quando era il crepuscolo, costituito da vigili del fuoco, soccorso alpino civile e guardia di finanza ha permesso di individuarli e raggiungerli in tempi brevi per accompagnarli a valle, spaventati ma in buone condizioni. I ragazzi di 24 e 27 anni dopo un'escursione nella giornata di ieri hanno perso l'orientamento e non sono riusciti ad individuare la via del ritorno in sicurezza.

Comunicato Stampa Vigili del fuoco

