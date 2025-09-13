 / Antrona

Antrona | 13 settembre 2025, 17:06

Si corre la XXXIV edizione della Cheggio-Andolla

La competizione di domani prevede due nuovi premi : sono in ricordo di Deborah Rolando e Pierpaolo Schibuola

Domani, domenica 14, si corre la 34° edizione della Cheggio-Andolla, gara di corsa in montagna che caratterizza il settembre in Valle Antrona. La partenza della gara è alle 9,30.  Questa edizione, vedrà anche due nuovi premi: uno, che andrà alla prima donna classifica, sarà in ricordo di Deborah Rolando, l’ossolana morta in un incidente stradale; l’altro, assegnato alla categoria juniores, in ricordo di Pierpaolo Schibuola deceduto alcuni anni fa.

re.ba.

