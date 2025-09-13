Si corre la XXXIV edizione della Cheggio-Andolla

Domani, domenica 14, si corre la 34° edizione della Cheggio-Andolla, gara di corsa in montagna che caratterizza il settembre in Valle Antrona. La partenza della gara è alle 9,30. Questa edizione, vedrà anche due nuovi premi: uno, che andrà alla prima donna classifica, sarà in ricordo di Deborah Rolando, l’ossolana morta in un incidente stradale; l’altro, assegnato alla categoria juniores, in ricordo di Pierpaolo Schibuola deceduto alcuni anni fa.
In Breve
sabato 13 settembre
martedì 26 agosto
lunedì 18 agosto
sabato 16 agosto
giovedì 14 agosto
mercoledì 06 agosto
mercoledì 30 luglio
martedì 29 luglio
lunedì 28 luglio
sabato 26 luglio
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Cronaca
Politica
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?