''Sul pari ci siamo sbilanciati: la squadra è giovane, paghiamo un po' di inesperienza'' FOTO

Risultato troppo pesante per la Varzese il 2-4 subito in casa contro il Fondotoce. Ma i granata pagano i primi 17 minuti di disattenzione che permettono agli ospiti di partire già in vantaggio di 2 a 0. I ragazzi di Chiaravallotti si fanno infilare 4 volte su lanci lunghi a conferma che qualcosa va registrato dietro.

Pronti via e i palloni che spiovo dalla metacampo del Fondotoce mandan subito in gol Sghedoni e Bianci permettendo agli ospiti di portarsi su un favorevole 2-0 in poco più di un quarto d’ora. Anche se la prima rete è realizzata in netto fuorigioco che Taha Tantsift della sezione di Biella non vede. Iniziando così una direzione di gara inadeguata per quasi 100 minuti (due di recupero nel primo tempo e sette nella ripresa).

La Varzese ha per il merito di accorciare le distanze nel I tempo con Dotti Sante e poi di riprendere la partita su rigore trasformato da Antongioli.

Il 2 a 2 è il quadro perfetto di una gara combattuta ma equilibrata. Ma i granata si illudono e cercano di vincerla, esponendosi così a due contropiedi – anche questi nati dai lunghi lanci dalla metàcampo ospite -, azioni che, con la Varzese sbilanciata ed esposta, ci traducono in due rigori pro Fondotoce, realizzati da Tonsi e Franzetti. Reti che arrotondano il punteggio e permettono alla formazione ospite di portar via tre punti.

‘’Abbiamo commesso troppi errori – dice Roberto Chiaravallotti, tecnico della Varzese – e sul 2 a 2 forse avremmo dovuto controllare meglio la partita, accontentandoci del pari perché dopo l’inizio in salita era più importante non perdere. Paghiamo un po’ di inesperienza: la squadra è giovane e deve fare esperienza’’.