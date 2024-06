Tones Teatro Natura: ricco di appuntamenti il calendario di giugno

Si avvicina la data di apertura della nuova stagione di Tones Teatro Natura, che anche per il 2024 ha in programma un ricco calendario di appuntamenti tra musica, teatro, conferenze, laboratori e molto altro.

Numerosi gli eventi in cartellone per il mese di giugno. Si inizia l’8 giugno alle 18.00 con il concerto degli Stunt Pilots, secondi classificati dell’ultima edizione di X Factor, che portano sul palco un mix di sonorità rock ed elettroniche. Nella stessa giornata, alle 16.00, l’inaugurazione della nuova palestra di arrampicata targata Tones Teatro Natura con un’esibizione delle guide alpine di Ossola Outdoor School. È inoltre in programma una biciclettata organizzata da Fiab Vco: i partecipanti che raggiungeranno il teatro in bicicletta avranno diritto ad uno sconto sui biglietti per gli spettacoli.

Il programma prosegue il 14 giugno con “Fred!”, lo spettacolo diretto dal noto trasformista Arturo Brachetti, con protagonisti Matthias Martelli (attore), Fabrizio Bosso (tromba), Alessandro Gwis (pianoforte), Mattia Basilico (sax), Matteo Rossi (contrabbasso) e Luca Guarino (batteria).

Dal 21 al 23 giugno, poi, spazio a Sphera, il nuovo format pensato da Tones Teatro Natura e definito come un “un acceleratore interdisciplinare per la transizione che valorizza le pratiche più visionarie, progettando futuri modi di vivere, al crocevia tra arte, cultura, scienza e natura”. Questo il programma di Sphera:

21 giugno: Yoga Mirage – pratica di meditazione ispirazione (ore 17.00); “Prendila con filosofia. Come sopravvivere nell’era della performance” con Maura Gancitano e Andrea Colamedici (ore 21.00); Marianne Mirage in concerto (ore 22.30); “La notte delle erbe magiche” con Valeria Mosca (ore 24.00).

22 giugno: Apiario del benessere; “Modular Picnic” con Atmospherica; Valeria Mosca e Re-Wilding: Grounding; “A che punto siamo con la transizione ecologica?” con Alessandro Marenzi, vicedirettore di SkyTg24 (ore 18.30); Lectio di Telmo Pievani (ore 20.00); concerto di Carmen Consoli (ore 22.00).

23 giugno: Presentazione e showcooking con Annalisa Chessa aka Little Vegan Witch; “Porthos presenta: viticultura eroica e nuove latitudini” con Sandro Sangiorgi.

Gli appuntamenti per il mese di giugno si concludono poi il 29 con “Ossola in jazz”, un concerto di jazz tutto al femminile: Into the Wild Woods” di Simona Parrinello, "Elisa Marangon 6et" e "Senseless Acts Of Love" di Rosa Brunello con Yazz Ahmed, Tamar Osborn.