Furti nelle scuole, Toscani: "Situazione incresciosa, ma abbiamo individuato molti dei responsabili"

Il comune di Villadossola è al lavoro per individuare i responsabili dei ripetuti furti avvenuti nelle scuole cittadine, ma anche per impedire che episodi simili accadano nuovamente in futuro. Lo assicura il sindaco Bruno Toscani: “La situazione è incresciosa: il fatto che ragazzini di 14, 15, 16 anni si sentano in diritto di violare le strutture scolastiche è molto grave. Ma ci siamo subito attivati insieme alle forze dell’ordine e diversi responsabili sono stati individuati”.

I furti – o tentativi di furto – si sono verificati in diverse scuole della città: al Formont, alle elementari del Peep, ben tre volte alle medie Bagnolini, oltre che nella palestra del Peep.

“Abbiamo installato più di 30 telecamere su tutto il territorio del comune – spiega Toscani – a cui se ne aggiungerà un’altra dozzina grazie ad un bando della Prefettura a cui abbiamo partecipato”. Proprio grazie alla presenza della videosorveglianza, le forze dell’ordine sono riuscite a individuare molti dei ragazzi autori delle infrazioni. “Siamo ancora al lavoro e assicuro che i risultati ci saranno”.

Il sindaco interviene anche sul tema della sicurezza alle scuole Bagnolini, dopo l’ennesimo attacco ricevuto dalla minoranza: “I chiavistelli che sono stati installati sulle uscite di sicurezza – spiega – sono soltanto accorgimenti temporanei. Vengono aperti dal personale la mattina e richiusi la sera, in modo che la scuola sia completamente chiusa nelle ore notturne. Abbiamo già dato incarico ad una ditta per sistemare le porte e incrementarne la sicurezza, in modo che sia impossibile forzarle”.