''Un grazie agli Amici fino all'osso per la donazione''

L' Associazione D.O.M.O.Donatori Ossolani Midollo Osseo Odv Ets ringrazia l' Associazione Amici Fino All'osso Onlus per la devoluzione di euro 2.652,13 a seguito dello scioglimento della stessa e per la fiducia accordata affinché la D.O.M.O. posso disporne per il raggiungimento dei propri obiettivi sempre volti alla sensibilizzazione e alla informazione della popolazione riguardo alla donazione di cellule staminali sia tramite midollo osseo sia tramite sangue del cordone ombelicale dei nascituri per la cura delle gravi malattie del sangue.