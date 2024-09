Servizio civile digitale e ambientale, ancora pochi posti disponibili nel Vco

Nuove esperienze con il servizio civile digitale e ambientale nel Verbano Cusio Ossola, dove sono 13 i posti disponibili, messi a disposizione dalla cooperativa Aurive. I progetti prevedono interventi di facilitazione digitale (per aiutare persone in difficoltà con piattaforme, spid, smartphone e pc) e in attività di protezione civile, mappatura e sensibilizzazione su tematiche ambientali. Il bando scade alle 14.00 di giovedì 26 settembre 2024.

Il servizio civile prevede un compenso mensile di 507,30 euro, con 25 ore settimanali su 5 giorni di servizio per 12 mesi. E si tratta di un investimento che guarda al futuro: l’aver completato senza demeriti i mesi obbligatori di servizio consente ai giovani l’accesso ad una quota riservata pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale nelle pubbliche amministrazioni.

A livello territoriale, sono disponibili 4 posti a Verbania (biblioteca Ceretti, Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano, Protezione Civile), 3 a Omegna (biblioteca Rodari, Asl, Consorzio dei Servizi Sociali del Cusio); 1 a Gravellona Toce (biblioteca Camona), 2 a Vogogna (Parco Nazionale Val Grande) 2 a Varzo (Parco Aree Protette Ossola), 1 a Baveno (Fondazione Comunitaria Vco).

Nelle sedi delle biblioteche di Verbania, Gravellona Toce, Omegna, nei Consorzi dei Servizi Sociali del Verbano e del Cusio, presso la Fondazione Comunitaria del Vco e l’Asl Vco i giovani collaboreranno ad attività di facilitazione digitale, sviluppando e valorizzando le proprie competenze digitali per aiutare le persone che hanno difficoltà nell’utilizzare il web, i dispositivi elettronici e i servizi online della pubblica amministrazione (Spid, Cie, Fse).

Nelle sedi del Parco Nazionale Val Grande e del Parco Aree Protette Ossola parteciperanno ad attività di protezione dell’ambiente, monitoraggio ambientale e mappatura delle aree a rischio, collaboreranno all’organizzazione di punti informativi ed eventi sulla biodiversità e la biosfera, in rete con enti e associazioni del territorio mentre presso il coordinamento provinciale Protezione Civile del Vco, collaboreranno ad attività di gestione del presidio, segreteria organizzativa, raccolta dati su aree a rischio, prevenzione da rischi ambientali, oltre a partecipare ad attività di informazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale anche attraverso incontri formativi nelle scuole.

“Con il servizio civile Aurive conferma una lunga presenza nel Verbano Cusio Ossola ed innova la sua proposta con attività professionalizzanti, dedicate a digitale ed ambiente”, sottolinea Nadia Trabucchi presidente di Aurive. “In questi progetti accogliamo nuovi enti come la Fondazione Comunitaria Vco e la Protezione Civile. Siamo soddisfatti delle domande arrivate finora, che confermano curiosità per il servizio civile ambientale e una grande attenzione per il digitale. Vogliamo però coprire tutti i posti disponibili. Mancano pochi giorni alla scadenza del bando, ci sono enti come il Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano e l’Asl Vco con un numero di richieste ancora inferiore ai posti disponibili: il consiglio è quello di contattare lo staff e valutare al momento di presentazione della domanda, non solo le attività del progetto ma anche le richieste sulle singole sedi, per aumentare le proprie possibilità”.

La cooperativa Aurive mette a disposizione uno staff per un aiuto nell’orientamento, nella compilazione della domanda, nella descrizione dei progetti e delle sedi. Sono presenti anche posti dedicati a giovani con minori opportunità (con Isee inferiore a 15.000 euro). Per parlare con gli operatori dello staff è possibile mandare un messaggio tramite WhatsApp (dalle 9.00 alle 13.00 al numero +39 338 3868640 e dalle 14.00 alle 18.00 al numero +39 335 1344521) o via e-mail (serviziocivile@aurive.it) per fissare una call o un incontro in presenza.

Possono fare domanda giovani che, alla data di presentazione della candidatura, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non abbiano superato il ventottesimo (28 anni e 364 giorni). Ricordiamo che la consultazione del sito e/o e i colloqui con lo staff (via mail, telefono o chat) hanno solo valore informativo/orientativo e non portano alla presentazione automatica della domanda: le candidature, con accesso tramite Spid, devono essere presentate obbligatoriamente sulla piatta-forma del dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile all’indirizzo domandaonli-ne.serviziocivile.it