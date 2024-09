Montecrestese pronto a partire, c’è grande entusiasmo

Anche in casa Montecrestese è tutto pronto per affrontare una nuova stagione calcistica. Le prime indicazioni emerse in Coppa Piemonte sono state confortanti, con i biancoazzurri capaci di raccogliere una vittoria e un pareggio contro formazioni di categoria superiore. Ovviamente la data segnata in rosso sul calendario è domenica 22 settembre, data di inizio del campionato di Terza Categoria.

Quest’anno la guida tecnica è affidata ad un montecrestesano doc, Davide Daoro.

Come è maturata la decisione di ripartire dalla Terza?



“Dopo l’esperienza di Crodo avevo pensato di fermarmi un anno, la scorsa stagione abbiamo fallito e si era chiuso un ciclo, mi sembrava giusto farmi da parte. Poi è arrivata la chiamata del Montecrestese, mi hanno cercato con grande entusiasmo ed è la squadra del mio paese, non ho potuto dire di no”.

Che squadra hai trovato?



“Il nucleo storico è stato confermato, poi sono arrivati giocatori esperti come Savoia e Bariletta, che secondo me servivano per sistemare la rosa, soprattutto dal lato psicologico. Sono soddisfatto dei miei giocatori, soprattutto perché vedo grande disponibilità nei ragazzi. Attualmente siamo in 24, è un segnale che il gruppo è forte, tutti vogliono farne parte, anche se a qualcuno potrebbe capitare di andare in tribuna”.

La Coppa Piemonte ha dato buone indicazioni, quali sono gli obiettivi del Montecrestese per questa stagione?

“Vogliamo divertirci. Poi è chiaro, quando vinci ti diverti di più… Le gare di Coppa, così come le amichevoli estive, mi sono piaciute e sono servite a fare crescere morale e convinzione della squadra: vincere aiuta a vincere, e i risultati ti fanno anche allenare meglio e con più entusiasmo”.

Un tuo giudizio sul campionato di Terza?

“Mi sembra davvero molto competitivo, quest’anno sarebbe forse più facile salvarsi in Seconda che arrivare ai playoff in Terza. La favorita numero uno secondo me è la Mergozzese, ha fatto acquisti molto importanti e soprattutto in attacco ha 4-5 giocatori che sarebbero titolari ovunque in Seconda. Poi c’è sicuramente la Pregliese, con l’esperienza di Lipari e i nuovi innesti deve arrivare almeno ai playoff, ma anche nel Novarese ci sono squadre forti: Oleggio Castello, Meina, Armeno, San Maurizio lotteranno per le posizioni che contano. Sarà un bel campionato”.