Tutti in sella oggi pomeriggio con la Pro Loco di Domodossola per celebrare l'equinozio d'autunno con una pedalata in compagnia.

L'appuntamento con la "Pedalata d'autunno" per bambini e adulti, organizzata con la collaborazione di Fiab, è alle 16.30 in Largo Madonna della Neve. Alle 17 è prevista la partenza per il giro della città e alle 17.30 l'arrivo in piazza Mercato dove vi saranno giochi e merenda per i più piccoli. La Pro Loco consiglia fortemente di indossare il caschetto.