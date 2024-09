Malesco celebra la prima edizione di "Scarghè", la festa della transumanza

La Pro Loco di Malesco, in collaborazione con l’azienda agricola Valentina Ramoni, organizza per domenica 22 settembre la prima edizione di “Scarghè”, la festa dedicata alla transumanza che si tiene nella pineta Loana per salutare l'arrivo dell'autunno.

Il programma ha inizio alle 10.00 con l’apertura dell’area ristoro. Alle11.00 il passaggio delle mucche a Malesco, tra piazza Sostine e piazza della Chiesa, che giungeranno poi la pineta Loana. Qui alle 12.00 il pranzo con prodotti tipici dell’azienda agricola Ramoni (solo su prenotazione al numero 3791105756). Alle 15.00 la timbratura del formaggio “grasso d’alpe Valle Loana”.