Prima Categoria, frenano Piedimulera e Gravellona San Pietro FOTO

Terza giornata caratterizzata da qualche sorpresa in Prima Categoria, dove continua a regnare un certo equilibrio: nessuna formazione è più a punteggio pieno, e nessuna è a zero punti.

Il turno di campionato era iniziato sabato, con l’anticipo tra Agrano e Romagnano, terminato 1-1 con rete dell’eterno Ardizzoia per gli uomini di Lopardo. Un punticino che fa classifica per entrambe le squadre. Un gol e un cartellino rosso per parte nel derby arancionero tra Bagnella e Gravellona San Pietro. Partita intensa al comunale di Bagnella, con gli ospiti subito avanti grazie a un tiro di Bionda deviato da un difensore, dopo soli 6 minuti di gioco. Nella ripresa rosso a Iob, e partita che sembra in discesa per gli uomini di Agostini, ma ci pensa Luca Cabrini ad agguantare il pareggio di testa. A un quarto d’ora dal termine l’espulsione del tocense Pieri ristabilisce anche la parità numerica, finisce 1-1.

Mezzo passo falso per l’altra capolista Piedimulera, che deve addirittura rimontare la Quaronese, squadra che prima di domenica era ancora a zero punti. Gli uomini di Poma chiudono in svantaggio il primo tempo a causa dell’autogol di De Tomasi, nella ripresa subito raddoppio degli ospiti, ma arriva la reazione ossolana che porta alla rete di Inguscio e al pareggio di Vadalà. L’inerzia della gara sembra tutta per il Piedimulera, ma i vercellesi tornano in vantaggio grazie ad un rigore dubbio. Un altro rigore dubbio in pieno recupero, trasformato da Inguscio al 95° minuto, regala il 3-3 definitivo che mantiene i gialloblù in vetta.

Non si ferma più il Momo che, dopo la pesante sconfitta a Piedimulera all’esordio, va a vincere anche in casa del Fondotoce, confermandosi squadra dall’attacco prolifico. Avvio choc per i neroverdi, all’esordio casalingo, con gli ospiti che piazzano tre reti in 10 minuti, ipotecando seriamente il risultato finale. La partita sembra finita ma Schirru non è d’accordo, e nel giro di cinque minuti realizza una doppietta (il primo su rigore) che riapre il match. Nel secondo tempo espulso Poi del Momo, ma le speranze dei verbanesi vengono spente dal 2-4 dei novaresi a mezzora dalla fine: arriva la seconda sconfitta stagionale per gli uomini di Sena.

Vittoria importante per la Cannobiese al “Poscio” di Villadossola: un netto 3-0 firmato da Ingignoli, Ferrari e Zanetti, che non ammette repliche. Prova di forza per i biancorossi, malumori nello spogliatoio della Virtus dopo la seconda sconfitta consecutiva.

Tre reti al passivo anche per il Vogogna, che deve cedere 1-3 sul campo del Carpignano. I granata novaresi trovano il primo successo stagionale, verdi ossolani ancora fermi a quota un punto in classifica. Ai ragazzi di Castelnuovo non basta il gol di Forni nel primo tempo, che aveva dato il momentaneo pareggio agli ossolani.

Impresa in trasferta per la Varzese, che sbanca il campo di Borgosesia con sonoro 5-3. Per i ragazzi di Chiaravallotti un’autorete a favore, poi segnano Antongioli (doppietta), Dotti e Daoro. Altro stop per il Valduggia, che è ora sul fondo della classifica.

I risultati della terza giornata: Agrano - Romagnano 1 - 1; Bagnella - Gravellona San Pietro 1 - 1; Carpignano - Vogogna 3 - 1; Fondotoce - Momo 2 - 4; Piedimulera - Quaronese 3 - 3; Serravallese - Sizzano 1 - 2; Valduggia - Varzese 3 - 5; Virtus Villadossola - Cannobiese 0 - 3

Classifica: Piedimulera, Gravellona San Pietro 7 - Momo, Varzese, Sizzano 6 - Bagnella, Cannobiese 5 - Serravallese, Carpignano, Agrano 4 - Virtus Villa, Fondotoce 3 – Romagnano 2 - Vogogna, Valduggia, Quaronese 1