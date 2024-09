Promozione, Juve Domo a valanga a Biella

Va in archivio la terza giornata del campionato di Promozione e fanno notizia le due vittorie di goleada di Juve Domo e Dufour Varallo. I granata passeggiano sul campo di una Ce.Ver.Sa.Ma. Biella in crisi, che pure era riuscita ad andare in vantaggio per prima, a metà primo tempo. Prima del riposo Carassiti aveva regalato il pari agli ossolani, poi nel secondo tempo partita a senso unico: si scatena De Ponti con una tripletta (uno su rigore), poi Tagliaferri e ancora Carassiti firmano il tennistico 6-1 dei ragazzi di Michael Nino, che salgono al secondo posto dietro alla Fulgor Chiavazzese.

L’altro risultato tennistico vede purtroppo protagonista in negativo l’Ornavassese, seppellita sotto un pesante 0-6 dalla Dufour. Si sapeva che la trasferta di Varallo sarebbe stata difficile per gli uomini di Fusè, ma lo scatenato Nobili (4 gol per lui) e compagni hanno avuto vita troppo facile. Partita da dimenticare in fretta per i neri.

La partita clou per il VCO era però il derby provinciale tra l’Omegna di Tabozzi e il Feriolo di Pissardo, due squadre a quota zero prima del fischio d’inizio. Al “Galli” partono forte i padroni di casa, in gol dopo dieci minuti con il grande ex Progni. I rossoneri non ci stanno e dopo venti minuti pareggiano grazie ad una conclusione deviata del diciottenne Salina.Il risultato di 1-1 non cambierà più, nonostante alcune occasioni da ambo le parti.

Positivo il commento del dirigente rossonero Nicola Binda: “Un buon pareggio, un risultato giusto tra due buone squadre. Noi siamo ancora un po’ indietro come condizione atletica, e abbiamo alcuni giocatori non al top, come Cataldo, che sta recuperando da un infortunio, quindi questo punto ci fa bene per il morale. Siamo poi molto contenti dei giovani, che cerchiamo di fare crescere nelle giovanili della società o di pescare in zona, anche in categorie inferiori: penso a Salina, che ieri ha segnato, ma anche a Pratini, Barbieri e tutti gli altri. L’Omegna sta cercando di portare avanti un progetto a valenza sociale, cercando di coinvolgere i cittadini omegnesi e di portarli allo stadio, e di fare giocare per quanto possibile i ragazzi della zona. Una realtà come la nostra deve inserirsi nel tessuto sociale per sopravvivere e provare a crescere, anche per questo abbiamo lanciato la campagna abbonamenti a soli venti euro per tutte le partite in casa: vogliamo andare incontro al nostro pubblico per i disagi che deve sopportare a causa dei lavori di rifacimento della tribuna, e speriamo di avere sempre più gente allo stadio”.



I risultati della terza giornata: Virtus Vercelli - Orizzonti Canavese 1 - 0; Cameri - Fulgor Chiavazzese RV 1 - 3; Ce.Ver.Sa.Ma. Biella - Juventus Domo 1 - 6; Dufour Varallo - Ornavassese 6 - 0; Feriolo - Omegna 1 - 1; Gattinara - Città Di Cossato 1 - 5; Montanaro - Union Novara 1 - 0; Arona - Ivrea 0 - 1

Classifica: Fulgor Chiavazzese RV 9 - Città Di Cossato, Juve Domo 7 - Arona, Gattinara, Dufour Varallo, Ivrea 6 - Montanaro, Virtus Vercelli 4 - Union Novara, Cameri, Ornavassese 3 - Orizzonti Canavese, Ce.ver.sa.ma. Biella, Omegna, Feriolo 1