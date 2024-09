"Una finestra sul mondo": tanti incontri sui temi di attualità con il Centro Missionario Diocesano

Il Centro Missionario Diocesano di Novara propone, anche quest’anno, una serie di appuntamenti che toccano temi e ambiti di grande attualità: l’Africa, con le sue sfide e le sue risorse umane e culturali; il Medio Oriente travolto da un’insana violenza; la Cina, potenza ormai planetaria della quale dobbiamo tener conto se vogliamo costruire un futuro di pace e di mutua collaborazione. Inoltre, è in programma una tavola rotonda organizzata dalle comunità dell’Ossola interamente dedicata al tema della pace.

I relatori sono tutti di grande esperienza, capaci di coniugare le analisi macro con il concerto della vita delle persone. Le iniziative in programma coinvolgono città delle province Novara, Vercelli – Valsesia e Verbano Cusio Ossola. Di seguito il programma completo.

Lunedì 30 settembre alle 21.00 – oratorio di Borgomanero: spettacolo teatrale “Il mercato delle stelle. Sessant’anni in Bengala”. Lo spettacolo riprende le lettere e le esperienze di padre Luigi Pinos, dalle quali traspare la passione e l’ansia per l’annuncio del Vangelo, ma anche lo sforzo per avvicinare e comprendere culture tanto diverse. La sua autoironia e capacità di osare trasformano il racconto della sua vita in un viaggio gustoso e stimolante, assolutamente attuale e di grande speranza. Il testo è di padre Luigi Pinos, adattato da Filippo Tampieri. In scena Filippo Tampieri, Sara Baldassarre e Andreas Garivalis, con Cristiana Franco al violino. L’ingresso è libero.

Venerdì 4 ottobre alle 20.45 – chiesa Cappuccina di Domodossola: preghiera per la pace.

Sabato 5 ottobre dalle 9.30 alle 12.00 – teatro Cappuccina di Domodossola: tavola rotonda sul tema “La terza guerra mondiale è ancora a pezzi?”. Partecipano Fulvio Scaglione, giornalista ed esperto del mondo russo, e Giorgio Bernardelli, giornalista e direttore di Asia News; modera Renato Sacco, consigliere di Pax Christi.

Martedì 8 ottobre alle 21.00 – aula magna del municipio di Arona: “Africa. Storie di guerre e di riscatto”. Incontro con Anna Pozzi, giornalista, esperta di Africa e redattrice della rivista “Mondo e Missione”.

Lunedì 14 ottobre alle 21.00 – salone della Maddalena di Novara: tavola rotonda “Medio Oriente. Per un dialogo senza rimpianti”. Partecipano Aldo Luperini, presidente emerito della sinagoga progressiva Lev Chadash Milano, neurobiologo che si è occupato presso il Cnr di comportamenti inconsci e consapevoli; Sarah Mustafa, scrittrice italo-palestinese, laureata in scienze politiche con indirizzo politico internazionale. “La spia ha i capelli rossi” (ed. Homo Scrivens) è il suo romanzo di esordio che ha ottenuto la menzione speciale del premio Iguana, sezione narrativa. Modera Giuseppe Caffulli, direttore della rivista “Terra Santa”.

Sabato 19 ottobre alle 21.00 – chiesa parrocchiale di Borgosesia: veglia missionaria diocesana con la testimonianza di don Adriano Ciocca Vasino, vescovo in Brasile.

Lunedì 28 ottobre alle 21.00 - sala Rosmini dell’hotel Il Chiostro di Verbania: tavola rotonda “Il sogno della Cina. Impatti economici, sociali e politici”. Partecipano Gianni Criveller, sinologo e direttore della rivista “Mondo e Missione”, e Fabio Fasulo, ricercatore dell’istituto per gli studi di politica internazionale. Modera il giornalista Alberto Chiara.