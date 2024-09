Senso unico alternato nel centro di Macugnaga per ripristinare la strada

Anas ha avviato il ripristino della pavimentazione per un tratto di 1,2 km sulla statale 549 “di Macugnaga” nell’ambito del centro abitato di Macugnaga.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, fino alle 18.30 di oggi, mercoledì 25 settembre, sarà in vigore il senso unico alternato. Domani, giovedì 26 settembre, e venerdì 27 settembre sarà invece in vigore la chiusura al traffico nelle due fasce orarie 8 – 12.30 e 13.30 – 18.30. Le lavorazioni saranno eseguite compatibilmente con le condizioni meteo favorevoli.

Durante la chiusura sarà consentito il passaggio ai residenti, ai mezzi del trasporto pubblico locale e ai veicoli di emergenza e soccorso.